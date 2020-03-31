新冠肺炎疫情蔓延，已造成全球逾77萬確診病例及超過3.7萬人死亡，財信傳媒董事長謝金河感嘆，百年一遇的世紀大瘟疫撞擊美國夢與英國夢，且可能會使歐盟裂解。

謝金河在臉書發表「瘟疫撞擊美國夢與英國夢」一文指出，這個大傳染病讓一開始不當一回事的川普總統猛然驚醒，他已意識到事態嚴重，認為美國死亡人數只要控制在10萬人以內就很不錯了；美國已出動軍醫船艦參與救援，這已形同戰爭等級。美國是世界超級大國，如今這個肺炎疫情把巨人撞倒在地上...這次疫情告一段落後，世界的生態必有大變化。

第一個開槍的是確診新冠肺炎的英國首相強生（Boris Johnson），他在病榻上接受媒體訪問時說出了五個重點：一，大陸確診與死亡病例超過官方公布的40倍；二，大陸隱匿疫情導致蔓延世界；三，英國考慮切斷大陸產業鏈，讓產業回歸；四，疫情促使英國放棄與華為合作；五，疫情過後，世界將盤點大陸政府責任。強生這五點說得赤祼裸，而且非常有針對性。這其中很值得關注的是英國對華為的態度！美中科技冷戰開打，美國一再提醒英國勿使用華為設備，但英國都沒有鬆口，這回從強生口中說出拒絕華為，這個表態可以看出疫情撞擊英國，強生選邊站了。

謝金河說，13世紀的黑死病改變了歐洲，這次大瘟疫也可能裂解歐盟。日耳曼民族的嚴謹，義大利、西班牙、法國的浪漫，英國人的刻板，本來就不一樣，這次疫情把彼此的矛盾都撞擊出來，大家必然回歸到邊界管制與國家治理，歐盟可能裂解。另一個是價值與信仰的衝擊，全球充滿著怨恨與敵意的圍堵意識正在延燒，全球化體制走到終點，受創的經濟體正等待重建，在大家互相指責的怒氣中，稍不小心像1933年希特勒的納粹噩夢又將重臨，范疇先生最近擔心的第三次世界大戰，似乎隱藏其中。

(中時電子報)