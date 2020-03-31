蔡正元今天在臉書發文，以紐約時報3月29日頭版新聞標題「失落的月份」，報導美國政府處理冠狀病毒的訊息如何荒唐，是「打臉白宮」。蔡也大酸美國國務院還在哭夭中國隱瞞疫情，諷刺美國政客想用瞞天大謊，來隱瞞自己失能的把戲。

「誰在隱瞞疫情？」蔡正元說，紐約時報3月29日頭版新聞標題「失落的月份」Lost Month，報導美國政府處理冠狀病毒的訊息如何荒唐。

他說，紐時下結論說，一月底到三月初就是「失落的月份」，整個美國政府完全失能。報導說美國CDC（疾病管制與預防中心）主任 Redfield在1月1日就收到中國CDC通知病毒的嚴重性；紐時還報導說中國CDC主任很嚴峻的講到落淚。

蔡正元說， 1月6日中國就把病毒基因序列傳給美國CDC；1月7日美國CDC設立「事件管理系統」應對病毒發出旅行武漢的警告；1月20日美國CDC根據基因序列，開發出宣稱世界最精準的病毒試劑，但卻在2月份發現試劑有污染，無法進行檢疫。

1月27日川普還宣稱要派醫療專家去武漢協助；2月14日美國CDC宣布在五大城市進行檢測 (紐約芝加哥洛杉磯舊金山西雅圖)，但這些城市卻推動失敗，而美國CDC卻從未想到要用WHO建議的試劑。

他說，更嚴重的是，在這「失落的月份」，白宮的「情況室」不斷討論如何從武漢撤出領事館人員？如何從鑽石公主號遊輪撤人？就是沒有人討論美國該如何防疫。

尤其是中國是在12月24日武漢醫師張繼先率先發現病例，12月29日上報武漢市政府，1月1日美國CDC就接獲通知，1月6日美國就從中國拿到病毒的基因序列。但是美國白宮、衛生部、藥物食品管理署、 CDC，面對疫情不是漫不經心，就是亂成一團。

蔡正元大歎，美國國務院還在哭夭中國隱瞞疫情，這就是美國政客想用瞞天大謊，來隱瞞自己失能的把戲。

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(中時 )