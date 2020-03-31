指揮中心日前公布的案269男性，在觀光局桃園機場旅服中心工作，因「接待」案277從菲律賓返國的觀光局主秘之子而確診，連自己的小孩也因而確診。消息一出，不僅外界輿論炸鍋，連交通部長林佳龍都震怒，撤除其主管職、降調。但網友表示，還有一個人也該懲處，就是指派案269去接待的旅服中心張姓主管！

28日確診的案277被踢爆，是觀光局主祕20多歲的兒子，接著傳出主祕動用派駐機場的觀光局同仁「接待」，導致30多歲的駐機場同仁案269確診，該同仁再感染其5歲兒子（案299），案299就讀桃園市南區某私立幼兒園，該幼兒園17名師生已全面停班居家隔離14天，桃園市環保局並於29日下午全面消毒完畢。

據交通部調查的結果，主祕20日下午3時30分至4時抵達桃機接機，機場旅服中心主任帶下屬（案269）進入管制區，從下機出口處，一路陪同主祕兒子（案277）走完一般通關程序，3人離開管制區，等車期間再接待案277喝咖啡。

《聯合報》亦報導，案269是約聘雇人員，不認識案277，是被一名「旅服中心人員」帶去一起接待案277。那麼「這名旅服中心人員」不就是指「機場旅服中心主任」。

有網友發現，旅服中心主任是某張姓主管，和案277一家都熟識，要求案269去接案277。結果事情爆發後，《聯合報》指出，現有傳言遙傳案269是在拍馬屁，連某親綠政論節目也在節目上放出類似的傳言！但真實情形是案269和案277根本不相識，所以現在是觀光局要故意放一些消息，把鍋甩給一個只是約聘人員的頭上嗎？

批踢踢網友譏諷表示，「官場現形記，可以拍電影了」、「約聘人員喔，可以準備找新工作了，辦事不力，竟然把病毒帶出去」、「依新聞看，張姓主管才是藏鏡人還沒曝光」、「今天觀光局也沒調查乾淨噢！是不是還漏了旅服中心的主管」？

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

(中時電子報)