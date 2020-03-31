監察院今公布最新一期廉政專刊，蔡英文總統因繼承母親張金鳳遺產，多出位於台北市文山區、內湖區等2筆土地，存款有4877萬3937元，持有正中企業股票價值413萬6370元，投資東道有限公司110萬，存款雖較上次減少528萬餘元，但原背負高達807餘萬元的債務，也在一年內歸零。

蔡英文的母親張金鳳於2018年3月3日逝世，根據監察院158期廉政專刊指出，蔡英文等5人在2019年7月23日共同繼承位於台北市文山區、內湖區等2筆土地，並標註「因繼承取得之共有土地持分，係信託業承受有困難之不動產而得免予信託」。

蔡英文的存款為4877萬3937元，雖較上一期減少528萬6935元，但原本背負的高達807萬餘元的房貸與授信債務，也在一年內全數歸零。另持有正中企業股份有限公司股票價值413萬6370元，另自2014年1月1日起，蔡英文出租位於台北市中正區的土地給東道有限公司使用，每月收取9萬元租金，並投資110萬給東道有限公司。

蔡英文還申報自己的著作，包含「洋蔥炒蛋到小英便當」、「英派：點亮台灣的這一哩路」，不過收取的收入監察院無法估計。另外，蔡英文也信託4筆位於台北市松山區、大安區，以及新北市永和區的土地，另有2筆位於台北市大安區、新北市永和區的建物。

在備註欄中，由律師管理2012年總統大選選舉補助款，供捐助「小英教育基金會」業務推廣及公益捐贈等用途使用，截至2019年11月15日，帳戶餘額有170萬5742元。另外，遺產繼承手續僅完成2筆土地持分的公同共有登記，其餘遺產仍在母親名下辦理繼承分割手續中，尚未完成。

(中時 )