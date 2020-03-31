大陸空壓機大廠力達-KY去年營收及EPS均受中美貿易戰、去年初空壓機產品售價平均調降5％影響而下跌，去年EPS從前年的6.63元降至3.22元，董事會決議每股配發現金股利1.70元，配發率為52.8％，以昨日收盤價27.65元計算，現金殖利率逾6％，今日以28.55元，上漲0.90元開出，但賣壓湧現，股價拉回至平盤。

力達去年合併營收54.26億元，年減28.1％，營業毛利11.04億元，年減38％，營業利益5.51億元，年減55.6％，稅後淨利3.73億餘元，年減51.5％，EPS為3.22元，股東權益50.62億元，每股淨值為43.6元。

力達表示，力達去年毛利率20.3％、營業利益率為10.2％、稅後淨利率為6.9％，獲利率較前年衰退主因是去年初調降產品售價，平均降幅約5％，今年產品價格，暫無調降計畫。

力達表示，力達去年主要產品營收比重，活塞機、螺桿機、渦旋機分別佔30.1％、53.6％及13.7％，螺桿及渦漩兩機型比重如期明顯成長，F系列及兩級壓縮等高效變頻系列佔螺桿整體從2018年29.6％增加至35％。去年受行業競爭及中美貿易戰對大陸內需產生的衝擊，工業製造需求較為減緩，但力達加速外銷推動有成，以分散區域風險，2019年外銷比重較2018年的13.2％增加至20.9％，尤其以亞洲佔比11.3％為最多，今年營運會內外銷並進，外銷鎖定以最有潛力的東南亞及南亞市場為主。

力達指出，大陸再春節期間爆發新型冠狀肺炎疫情，大陸整體製造業生產暫緩，除湖北省外，各省市銷售端經銷商2月底復工，3月恢復正常出貨。囿於現況疫情擴散至歐美及其他地區，全球經濟展望復甦，有待疫情控制，上半年總體經濟備受考驗，隨著中國大陸生產動能逐漸恢復正常，世界各地政府擴大量化寬鬆政策、加碼疫情補助及減稅降費等刺激措施，等疫情控制見曙光後，預計逐季恢復正常動能，整體工業製造業生產會快速回復成長力道。

(工商 )