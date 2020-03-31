大陸山東省青島市一名從國外返國的長髮女留學生，因為想回家，不要被隔離，竟然跳下遊覽車想逃跑，遭7名防疫人員追趕，帶回強制隔離。因同車人知道這名女大生在機場檢測體溫37.3度，紛紛驚呼：「別再回車了」。

女大生拒絕隔離落跑過程，全被民眾拍下來。畫面中女大生拿著兩個行李跳下車窗，穿好鞋子就狂跑，7名全副武裝防疫人員立刻上前追趕，成功在一片樹林將她團團圍住，女大生落跑行動失敗後，盤腿坐在地上，乖乖就逮。

據《新京報》報導，返國女大生落跑事件發生在29日，她因想回家，不想被隔離，才會跳車逃跑。經初步檢測，該女大生沒有感染新冠肺炎，但被依規定，她入境山東後必須隔離14天，現已被強制隔離。

女大生被防疫人員團團包圍。（圖／翻攝微博）

同車人看到女大生落跑這一幕紛紛驚呼「她剛從窗戶跑下去，親眼看她跳下去，還摔了一跤」、「她在機場檢測（體溫）37.3」、「O的」、「別再回到車上」。

(中時電子報)