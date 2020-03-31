27歲陳姓男子連鎖火鍋店離職員工，3月在臉書留言，謊稱自己感染新冠肺炎，其他網友大驚，趕緊到火鍋店Google評論下留言「聽說店員有武漢肺炎，店員在FB自己說的」。檢方偵辦後，發現是謊稱，依照涉犯散播流行疫情不實訊息及恐嚇公眾等罪，向法院提起公訴。

陳姓男子曾經在火鍋店任職，明知道自己未感染新冠肺炎，3月4日看見網友發文表示全身痠痛。陳在該貼文留言，「應該是武漢」、「初期」、「我當初也是這樣」、「它會沉澱在肺部底下，不易被檢查出來」、「我還躺在醫院」，影射自己得到新冠肺炎。

梁姓網友看到訊息後，隨即透過其他火鍋店員工轉告店長，並在該店Google評論下留言，「聽說店員有武漢肺炎，店員在FB自己說的」，店長隨即透過防疫專線1922查證此為不實訊息，並在Google評論下留言澄清。

檢察官認為，陳姓男子涉及觸犯流行疫情不實訊息及恐嚇公眾等罪，向法院提起公訴。

(中時 )