台南市左鎮化石園區「古生物的花園」微蘭展，連假期間不打烊。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

呵護孩子、致敬醫護，台南11處景點再度推出優惠方案，包括左鎮化石園區在內的4新興景點、陸海空3特色景點及4經典古蹟，上述對象於兒童清明4天連假期間憑證免費入場。

為此化石園區販賣部也推出優惠，購買指定商品可享最低5折優惠，持門票消費不限商品也享95折優惠（已特價品除外），單筆消費不限金額贈送給小朋友造型紋身貼紙一張，數量有限贈完為止。

因應新冠肺炎疫情延燒，旅遊警示國家大幅攀升，台南市政府推出「機票換門票」方案，防疫期間全台民眾只要憑出國旅遊的退票證明，即可免費遊覽台南11處知名景點，體驗文化古都之美，左鎮化石園區也是免費遊覽的景點之一。

為降低群聚感染風險，左鎮化石園區也進行人數控管，只要園區內超過500人就會暫緩遊客入園，以控制五大展館每間展館室內空間低於100人以下，讓遊客能玩得安心。場館嚴格落實防疫，除做好基礎清潔工作，落實為入園民眾測量體溫，遊客易接觸區域也都加強消毒，並備有酒精供手部消毒清潔使用。

此外，為利疾管單位追蹤疫情足跡，文化局已宣布全市各文化場館自4月1日起實施入園實名登記，倘若來訪民眾無法配合或體溫高於37.5度，園區將婉拒入園並予退票，敬請協助配合。

目前園區仍在進行的「古生物的花園」微蘭展，連假期間不打烊，因花況良好，園區特別延長展期，讓民眾暢遊化石知識寶庫的同時，也能欣賞優美的蘭花。微蘭展三大展區讓古生物隱身於花叢中，讓參訪遊客同時置身於博物館與美術館之中，美感與知識同時充電，也成為近期打卡拍照新熱點。

(中時 )