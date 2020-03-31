網傳有一線男星結婚。（圖／翻攝自會火微博）

微博上稍早傳出某位一線男明星秘密領證結婚，對象是位女老師，又指該男星身分頂尖，是爆料人心中的「童年男神」，不少人狂猜男星身分是黃金單身漢胡歌，而稍早胡歌經紀人開腔，澄清：「不是他」。

37歲胡歌是網上近年來最常被催婚的對象，隨著好友劉詩詩、袁弘等人結婚生子，胡歌的感情世界更受到外界關注，他曾和江疏影、薛佳凝等人傳緋聞，過去提到舊情，胡歌曾坦言沒有保護好女方，去年胡歌一度傳出復合江疏影，公司隨即否認，江疏影也發文闢謠說：「沒復合，沒炒作」。

今有網友爆料：「吃瓜吃到一個男明星登記了，他絕對不是什麼18線，在我眼裡應該算一線男明星吧，是我童年男神了，結婚對象是個老師」，更指該藝人應該過兩天就會公開，許多人都猜是胡歌，大陸媒體求證經紀人則否認，網友笑說：「每年都在傳結婚，胡歌太難了」、「為啥不是他，我會很開心的」、「哥你就趕緊結婚吧，每年都要造謠好幾次結婚的新聞」、「各大媒體為一哥的人生大事操碎了心了」。

(中時電子報)