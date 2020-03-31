基市防疫演習模擬社區大感染，中央疫情總指揮官陳時中現場監督部屬步驟。（吳康瑋攝）

基隆市政府31日上午由市長林右昌擔任指揮官，現場邀請中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中及新北市長侯友宜出席，並動員市府各局處、區公所、鄰里長、里幹事及社區管委會等，於仁愛區獅球路公有停車場舉辦新冠肺炎社區大感染超前部署社區防疫的演習，期能藉由演習超前部署讓基層第一線防疫人員全力動員備戰。

基市府指出這次不僅現場動員至少150名單位重點人士前來實地演習，更在市長FB等網頁進行線上直播，各單位至少動員1200人線上觀摩，實地提升演習效益，更讓市民了解各單位對新冠肺炎的應對措施，讓市民共同對抗此次疫情。

市府也指出，這次演習內容包括「成立區級前進指揮所」、「設立社區前進醫療站」、「社區人員管制事項」、「居家檢疫／居家隔離作業」、「居家檢疫／居家隔離者關懷服務」、「居家檢疫／居家隔離者疫脫或失聯協尋」、「居家檢疫／居家隔離者就醫安排」、「鄰近社區民眾情緒支持」、「學校停課及線上教學」、及「社區環境消毒作業」等情境。

(中時 )