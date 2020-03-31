瑞昱(2379)今年儘管受到疫情衝擊，在短期消費力道減緩下，恐導致部分訂單延後，整市場整體需求仍在，三大產品今年預估持續穩定成長，今股價漲幅相較大盤明顯有撐，漲幅一度逾3%，站穩月線以及200元大關。

大陸市場現在官方宣稱全面復工，加上大陸官方將5G視為今年的重點建設，當地電信三雄勢必會加速在5G上的佈建立度，預計下半年電信標案的訂單將大規模釋出，將帶動瑞昱OTT STB(機上盒)TAM、PON(寬頻)TAM、上行route等出貨表現。

TWS(藍芽無線耳機)自去年起成為消費型電子熱門商品，今年整體市場規模上看2億套，有一半占比會是蘋果air pods，其餘非蘋果的訂單瑞昱在產業界具有領導地位，也看好該動能將延續到今年，目前並沒有因為疫情因素，出現客戶修正訂單的狀況，今年ANC(主動降噪)為TWS新加入的趨勢，現在市場產品也開始陸續導入，只是ANC滲透率較難估算，因為開發時間至少要6~9個月，機殼成本也會提高，ANC用外掛的解決方案約1.5美金，瑞昱是做SOC(系統單晶片)，估算ANC的ASP至少在2美元以上。

在TV SoC方面，因今年量產的機種是2019年即先行開發，瑞昱2020年市占率會持續上升，新舊機種拉貨均增，4K TV仍為市場主流規格，目前看來奧運順延到明年帶來的衝擊有限。

瑞昱2月營收51.07億元，月減少5.24%，年增加38.90%，單月營收也連續7個月營收突破50億元大關。

瑞昱2019年全年營收607.44億元，營業毛利265.83億元，毛利率43.76%，全年淨利67.9億元，年增率56.07%，累計每股獲利13.36元。

(時報資訊)