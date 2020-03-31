連鎖餐飲集團王品（2727）今年股東會紀念品大手筆祭出2200元餐飲禮券，且零股股東亦可領取，以昨（30）日收盤價58.1元計算，相當於只要花58元即可領取2200元價值禮券，消息引發投資人熱議，近1周股東人數已增加逾2千人。

王品將於6月5日召開股東會，由於4月7日起停止過戶，意即今（31）日為最後一天可取得領取資格的交易日。王品今日股價開盤即放量跳空漲停價63.9元，領漲觀光類股，隨後雖一度打開，仍再度回攻漲停，開盤25分後成交量便突破千張。

王品過去2年股東會紀念品為500元現金抵用券，今年則大手筆發出2200元餐飲禮券，其中200元不限品牌均可使用，另外2000元則設定品牌折抵上限。以目前王品股東人數約2.2萬人計算，這次發出的餐飲禮券價值將近5000萬元。

王品表示，200元不限品牌的餐飲禮券，只要收到開會通知單，到兌換處都有，其餘2000元禮券，則需完成「下載＋加入瘋美食APP會員」才會發放電子券。而零股股東亦享有相同股東權益，但必須透過電子投票或親自出席股東會才能領取。

王品此次股東會紀念品大手筆加碼，餐飲業者認為，只要設定適當的使用門檻，發放禮券有助於「放小利釣大魚」，對於近期營運因新冠肺炎疫情遭逢衝擊的餐飲業而言，有助增加消費者到店消費意願，進一步創造營收來源動能，有助抑制營運下滑影響。

王品2019年合併營收162.32億元，年減0.33％，毛利率44.45％、營益率3.72％，分創新低及次低。不過，歸屬母公司稅後淨利3.55億元，年增2.86％，每股盈餘（EPS）4.77元，優於前年4.52元。董事會決議擬配息4.5元，盈餘配發率約94.34％。

王品去年整體獲利逆勢小增，主要受惠台灣績效成長，彌補中國大陸營運下滑缺口。台灣去年營收98.12億元，年增4.59％，營益率自4.17％提升至5.33％。至於營運仍處調整期的中國大陸營收64.19億元，年減7.03％，營益率自2.57％降至1.26％。

王品2020年2月自結合併營收7.87億元，月減44.09％、年減46.81％，創近7年3個月新低，其中台灣7.7億元，年減13.98％，中國大陸受新冠肺炎疫情衝擊，門市恢復營運進度緩慢，致使當月營收僅0.2億元，年減達96.64％。

累計王品1～2月合併營收21.96億元，年減23.47％，創同期次低。其中台灣17.7億元，仍年增6.38％，中國大陸僅4.3億元，年減64.72％。執行長李森斌先前坦言，中國大陸門市規模不排除有調整可能，台灣展店目標則不變，以總店數突破300家店為目標。

(時報資訊)