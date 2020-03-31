交通部長林佳龍31日上午出席「中部轉型培訓-導遊人員職能教育培訓精進訓練」開班始業式，會後對媒體詢問，觀光局官員耍特權，交通部如何追究、處置？他表示，觀光局站在防第一線，身為在執行防疫工作的交通部觀光局的主管（已證實為觀光局主祕），要以更嚴格的標準，將對該名官員進行降級究責。

林佳龍強調，該名官員之前就知道有一些可能的狀況，在採檢通報的時候，就應該停止自己出席相關的活動，如果按照疫情指揮中心的規定，因為是在三月二十八日才確診，之後就要按照很嚴格的標準，而身為在執行防疫工作的交通部觀光局的主管，當然也要以更嚴格的標準。

林佳龍說，針對此案已經調查完畢，而且做一些加強，就是防疫措施；至於他出席過的場所已消毒，可能接觸的人則要落實做自我健康的管理，該官員本身也已進行採檢，結果知道結果之後，就可以更了解是不是有風險。

林強調，啟動調查後發現包括他請假並不完備，由觀光局派駐在桃機的旅服中心的同仁接待，超出他們應該有的工作，查明之後會究責。

至於說他自己的通關，還有用私人的自用車這個部分，經過調查之後，並沒有特權，但在接待他通關，到他上車之間，有一些可以避免的、沒有必要的風險、還是發生了，應該是值得檢討，要徹底的來改進。

林佳龍表示，初步的了解接待的是有一位在機場的旅遊服務中心的主任跟一位同仁，同仁在不知情的情況之下，可能陪同主管去接待，目前居家隔離；主要針對的還是上級的主管，所屬的同仁去進行沒有必要的接待，懲處的最主要還是這位主管這樣的行為模式。

林佳龍説，對於這位主管這些做法，我們已經進行調查、檢討，而且已經把他調離現職。初步是會做降級的處分，涉及到的請假部分，違規也會來究責。

(中時 )