先前曾有德國網站《iPhone-Ticker》預測蘋果新一代平價手機「iPhone 9」(此為新機暫定名稱，或稱 iPhone SE 2)，有望在 3 月 31 日發表，然後在 4 月 3 日上市。隨著時間越來越逼近先前預測的時間，相信不少果粉也對新品感到期待。除了上述預測外，稍早前有外媒收到 3C 賣場員工爆料，給出了另一個 iPhone 9 可能發表的時間，就是 4 月 5 日。

《MacRumors》報導，他們收到來自大型 3C 賣場 Best Buy 員工的爆料，當中包含一張宣稱屬於未發表 iPhone 9 保護殼的照片。從下圖來看，這一款保護殼來自知名手機保護殼品牌 UAG，上頭寫著這是適用於 2020 年全新 4.7 吋 iPhone 的保護殼，並沒有寫出適用手機的正式名稱。這一點並不少見，畢竟手機殼廠商大多都會在新手機發表之前先取得手機的確切尺寸，並且提前製作手機殼，才能在手機開賣之際，跟上市場節奏。

左為爆料達人曝光的 iPhone 9 渲染圖；右為美國 3C 賣場員工所分享、宣稱屬於 iPhone 9 的保護殼。(摘自Twitter、MacRumors)

報導中點到，賣場員工被長官告知在 4 月 5 日前不要將這些保護殼上架。雖然不能就此推測 iPhone 9 會在當天發表，但是確實給出了一個參考時間點。考慮到手機上市時間與周邊開賣的時間點，或許上述資訊是代表 iPhone 9 更有可能在 4 月 5 日前發表，換言之本周就有機會曝光真面目。

針對這一款平價新機，綜合先前傳聞預計外型會仿效 iPhone 8 系列，螢幕為 4.7 吋 LCD 螢幕，支援 Touch ID 有實體 Home 鍵。預計搭載與 iPhone 11 系列相同的 A13 Bionic 處理器，可說是 iPhone 9 最大的優勢。先前天風國際證券分析師郭明錤曾預測，新機會推出太空灰、白色與紅色選項，預計價格從 399 美元起跳(起跳價格與 2016 年的 iPhone SE 維持一樣)。

根據《9to5mac》取得的 iOS 14(尚未正式發表)程式碼，當中顯示蘋果正在準備的新品確實包含 iPhone 9，此外更令人感到興奮的是，還可能有螢幕不同大小的兩種款式。究竟這會不會成真，或許近日就有機會驗證。

蘋果在台灣時間 3 月 18 日晚間無預警地發表了搭載第十代 Intel Core 處理器的 MacBook Air，還有可搭配巧控鍵盤配件的全新第四代 iPad Pro，開啟了 3 月份發表新品的節奏。到底 iPhone 9 有沒有機會在近期正式發表，不少果粉應該都十分期待！

(中時電子報)