男性賀爾蒙又俗稱為雄性激素，用醫學的名稱來敘述叫做睪固酮。睪固酮扮演的角色不僅影響，也與身體運作有極大的關連，最明顯的是睪固酮與血壓、血脂、血糖、腰圍異常這些代謝症候群的心血管疾病有密切關係，也就是一旦睪固酮降低，也可能帶來相關的症狀，可以說是身心全面的影響。

羅東博愛醫院泌尿科主任張世琦表示，男性賀爾蒙坊間有很多名字，睪固酮也是其中之一，人體中有兩個地方會製造睪固酮，分別是睪丸及腎臟，而95％都是由睪丸來製造，其他的5％由腎臟提供；男生成長過程中隨著年齡增加身體發育，生理上開始出現第二性徵，這就是睪固酮的作用。整體來說，男性在40～50歲時睪固酮會開始減少，男性的更年期時間很長，對身體的變化是緩慢出現，因此也經常被忽略。

除了讓小孩轉大人的生理作用，睪固酮還有其他什麼功能？張世琦解釋：「睪固酮充足可以讓人活力充沛、心情愉悅、思緒清晰、肌肉量增加、骨骼強壯及性功能正常等。綜合來看，睪固酮是男性活力的來源，影響的不僅是生理，還有及心理。但是隨著現代人飲食習慣不佳，加上生活壓力大，導致國人男性賀爾蒙偏低問題日益嚴重，通常40歲之後才會出現睪固酮不足的狀況，年齡層有逐漸下降的趨勢。」

睪固酮缺乏時會有那些狀況呢？張世琦建議民眾可以利用以下兩個方法，簡單的來評估自己是否有這樣的狀況，第一，透過「睪固酮低下症自我檢測量表」項目內容來檢測，第二，看看自己是否在尿尿時會有障礙。真的不清楚還是到醫院找醫生協助。

生活中有什麼方法可以補充睪固酮？張世琦建議，除了吃藥、擦藥膏、打針之外，日常可以做輕鬆的運動（一點點累，不是適度耗用體力的）、充足與正確時間的睡眠，最好10點、11點就睡、可能含塑化劑及食品添加劑有的沒的東西不要亂吃，避免久站或久坐造成精索靜脈曲張等。另外，坊間也有一些睪固酮營養成份食品可以選擇，要注意食品與醫藥不同，食品是吃的保健角色，不能宣稱療效。

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(中時電子報)