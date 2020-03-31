由於來勢洶洶的新冠肺炎疫情攪局，儘管日本滿心不情願，但也只好將全力準備的東京奧運延期。

不過，就在宣佈東奧延期後，東京的確診人數突然飆升。據《每日郵報》（Daily Mail）30日報導，不斷有人指控，日本為了讓奧運如期舉行，掩蓋了實際的疫情。

好幾個星期來，日本政府不斷堅持，2020東京奧運將如期舉行，但上星期總算讓步，宣佈將延期到2021年再舉行。而從那時起，東京的每日確診人數隨即從16飆升為63。

(中時電子報)