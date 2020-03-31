連前首相也質疑 日為東奧掩蓋新冠疫情 10:212020/03/31 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一名男子3月30日在東京的奧運標誌前慢跑。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於來勢洶洶的新冠肺炎疫情攪局，儘管日本滿心不情願，但也只好將全力準備的東京奧運延期。 不過，就在宣佈東奧延期後，東京的確診人數突然飆升。據《每日郵報》（Daily Mail）30日報導，不斷有人指控，日本為了讓奧運如期舉行，掩蓋了實際的疫情。 好幾個星期來，日本政府不斷堅持，2020東京奧運將如期舉行，但上星期總算讓步，宣佈將延期到2021年再舉行。而從那時起，東京的每日確診人數隨即從16飆升為63。 (中時電子報) #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #全球 #日本 #東京奧運 #2020 #東京 #前首相 #掩蓋 #新冠肺炎 #疫情 #東奧 也許您會感興趣 推薦閱讀 中華電年底4K機上盒照拚120萬 01:152020/03/27 產業．科技 《國際產業》新冠肺炎疫情衝擊大，索尼撤銷上修後財測 15:232020/03/27 財經 東奧延辦＋疫情衝擊 紡纖業拚Q2回溫 04:092020/03/29 財經要聞 東奧開幕日 可能明年7月23日 07:132020/03/29 體育 東奧延期 前球后按讚支持 21:272020/03/29 體育 《營建股》台開集團花蓮、金門 「疫」轉身迎商機 12:332020/03/30 財經 前首相重砲抨擊 日本為了辦東奧隱瞞疫情 12:542020/03/30 體育 新冠肺炎疫情延燒 中市東協廣場6間舞廳暫停業 14:132020/03/30 社會 新冠肺炎疫情嚴峻 嘉義市燒肉店辦捐血送餐券做公益 16:022020/03/30 生活 為辦東奧隱瞞東京疫情 前首相重砲轟擊反挨批！ 17:032020/03/30 國際 國際熱門新聞 縱虎歸山！冷血男曾殺女友遭判無期…瘋狂懺悔出獄「再殺老翁」 - 國際 死亡人數太驚人！州長：拜託救救紐約 - 時事 N號房吹哨人是女大生！潛入淫窟搜罪證…大驚：幼蟲塞生殖器是公開的 - 國際 新冠肺炎重來 美專家：今秋大爆發 - 時事 川普大驚：從沒在美看過這麼多屍體 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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