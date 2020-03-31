廣華-KY（1338）公布去年度財報，全年合併營收74.28億元、年減7.87％，稅後淨利4.01億元、年減26.66％，EPS達4.78元。董事會決議擬配息3.5元，配發率73.22％，依30日收盤價40元計，現金殖利率達8.75％。

廣華解釋，由於去年中國大陸新車銷售市場顯著下滑，加上新台幣兌人民幣匯率升值，造成匯兌損失達1,205.3萬元，拖累獲利下滑。

廣華指出，去年因中美貿易戰影響整體經濟成長放緩，加上大陸部分省市提前一年實施「國六」環保標準，促使去年上半年車廠都在促銷「國五」環保標準的庫存車型，導致廣華的主要客戶拉貨力道減緩。

但在汽車產業積極朝向輕量化、智能化、豪華化等研發技術進程發展下，廣華表示，仍不斷透過引進環保工藝及材料等強化自我的設計量產技術能力，滿足客戶針對不同表面加飾的產品需求，並隨著三大日系品牌車廠客戶搶占大陸新車銷售市場份額，且於年末積極推出多款新規格車款包含日產聆風、Titan及本田皓影等上市，推升廣華來自三大日系之營收比重達72.59％，創造廣華平均月營收保持在6億元水準上，同時在廣華持續進行產能配置彈性調整、人事成本精簡等策略下，貢獻去年整體毛利率達25.68％，較2018年的24.49％提升，營業利益率達7.88％。

廣華分析，今年第一季雖新冠肺炎疫情致使工作天數減少及部分訂單遞延的情況，但占廣華營收比重達65％的東莞廠復工率已達九成，武漢廠配合客戶訂單生產需求於3月11日復工，目前正拉高產能稼動率因應客戶日系本田車廠追量的訂單需求，廣華可望隨著客戶復工後的拉貨力道增溫下，帶動出貨表現明顯回升，樂觀今年營運能逐季向上。

(工商 )