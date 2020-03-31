台灣高鐵公司「超前部署」各項防疫措施，自明日起，高鐵12個車站將全面量測體溫，若連2次量超過37.5度，會依傳染病防治法拒絕運送，同時從3月24日起不斷宣導旅客搭乘時須全程配戴口罩。列車上熱飲、報章雜誌停止服務。

高鐵執行副總陳強說，旅客如果沒有準備口罩，高鐵車站的超商會提供口罩，讓旅客購買使用，除防疫措施超前部署外，另外一些服務措施也會做調整，4月7日起，在列車上原有商務車廂提供的點心、熱飲，其中點心仍提供單獨包裝之甜、鹹點心及瓶裝水等一次性服務，同步停售咖啡、紅茶等熱飲，報章雜誌因有額外接觸就停止，標準車廂熱飲亦暫停；為讓防疫措施更落實，亦有防疫班表，譬如同仁固定分組排班，彼此不會跨組調班，讓接觸機會降到最低。

為協助高鐵車站的商業合作夥伴，突破營運上的挑戰，當然也希望業者能夠減少金流上支出，以同舟共濟的出發點下，高鐵即日起，追溯自今年2月1日起，適用階梯式連動調降租金措施，分成幾個門檻，包含：運量減16％-25％，降租金15％、運量減26-35％，降租金25％、運量減36％-45％，降租金35％、運量減46％以上，降租金45％。

高鐵發言人孫鴻文說，以去年每月的運量為基礎，高鐵今年2月跟去年2月運量相比下降27％，那車站的合作廠商租金調降25％，依此類推。

(中時 )