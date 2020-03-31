胡瓜、白家綺主持民視歌唱節目《台灣那麼旺》，上周六播出200集，平均收視來到3.53，最高收視4.04，落在「青少年組挑戰者洪尚捷出場，跟衛冕者楊博智一起看分數，宣布兩個人並列第一名」，青少年組小朋友戰況緊張，也引發各自支持者的網路「激烈」留言，造成熱烈迴響。該節目自從高手組吉巴奈過20關拿到百萬獎金，當周創下3.88最高收視，節目收視每周維持3.5以上的高收視，可說表現不俗。

胡瓜感動表示：「200集又收視第一，最感謝的不是主持人，要感謝這些演唱的素人歌手跟小朋友，每一位都有自己的正職工作，小朋友都要上課，大家都用盡全力找時間練習，前一天還綵排、找服裝，是我要謝謝他們的努力。」白家綺則說自己有3個小孩，很能體會家長的心情，學校課業繁重，還要另外安排學習才藝，除了感謝高手組，更想感謝青少年組家長們，不辭辛勞接送孩子，每兩周從台灣各地舟車勞頓來攝影棚為節目演出。

胡瓜（左）、白家綺（右）與參賽者互動逗趣。（民視提供）

參賽的選手超過百人，每位選手因參與節目展開知名度，累積大量忠實粉絲，胡瓜提及很多素人歌手因此圓夢出道，甚至開始接商演，看到這麼多喜歡歌唱的人有舞台表演，相當感動。

(中時 )