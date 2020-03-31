2010年，美國名廚French Laundry和Thomas Keller的餐會中使用了匈牙利的國曼加利察豬 (Hungarian mangalitza pig）後，讓這曾經幾乎失傳、如今全球也僅有五萬頭的稀有品種，開始在美國和日本各大頂級星級餐廳間瘋狂流行，掀起了夢幻豬旋風。十年後，這被暱稱為「綿羊豬」的匈牙利國寶豬在台灣繁殖成功，並且於上個月20號晚間於台北一號糧倉舉辦發表餐會。

綿羊豬誕生於1833年，由匈牙利的家豬品種和野豬雜交而來，天生捲毛、脂肪多、生長緩慢且需要大量運動，相較於成長速度快一倍的養殖白豬，綿羊豬長得慢、含脂量又占七成，可說相當耗費成本且不符市場需求。但以飼育並改良高品質豬肉聞名的彰化永隆牧場的張勝哲開始著手繁殖，並與一號糧倉主廚王正岳攜手舉辦「綿羊豬夜宴」發表會，王正岳運用其軟嫩的肉質及甘醇的油脂等兩大特色，演繹出六道極致美味。

「花椒豬皮米香脆餅」概念來自豬油拌飯，最下層是米餅，中間夾入了綿羊豬油拌飯，並點綴上豬高湯泡泡、豬油渣和青蔥，最上層為炸豬皮，最後灑上花椒粉點上微麻，入口油脂變幻化口中，油脂甘甜。

「柚醋嫩筍襯五花片，則將綿羊豬五花片薄，以蒜與香草調味，再搭配清爽大黃瓜片、筍片以及水果醋點題。

永隆牧場經營者張勝哲成功繁殖綿羊豬且計畫兩年後可穩定供貨。（圖／永隆牧場提供）

「一號糧倉」與「永隆牧場」攜手發表全台首次自行育成綿羊豬的「獨家餐會」。（圖／永隆牧場提供）

此外，以松阪肉片包覆客家福菜、香氣清甜且雋永的「法式澄清湯佐松阪」，以及「穀倉舒肥里肌刈包」等料理都讓在場賓客驚呼連連。口味由輕到重，像層層疊加的波浪，綿羊豬的鮮美口感完全迸發出來。

綿羊豬雖然脂肪佔比七成，但油脂雪白且含豐富不飽和脂肪酸，入口即化且風味迷人。（圖／永隆牧場提供）

目前永隆牧場現飼養有約30頭的綿羊豬，估計再1～2年可以穩定供貨。目前綿羊豬在一號糧倉內的樂埔匯農販售帶皮豬五花、梅花、大里肌、松阪等部位，100公克售價約90～250元不等，相當值得一試。

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(中時電子報)