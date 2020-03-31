中央流行疫情指揮中心擬定對日後未保持社交距離者開罰，引發外界關注！對此，資深媒體人李艷秋提及她有多次排隊買口罩的經驗，她說指揮中心說要制定「社交距離」，並對違者開罰，她百分百給讚，但若排隊買口罩的現象依然存在，如果對大眾，尤其外籍移工的教育沒有落實，如果老人家及弱勢的口罩供應無法改進，就無法保證排隊群聚不會成為防疫破口。

李艷秋在臉書指出，她有多次排隊買口罩的經驗，根據她親身觀察發現，藥局在街上居多，各家規矩不一樣，有的先拿號碼牌，再依藥局規定的時間去買，缺點是要跑兩趟，優點是不需要排太久；有的藥局每天固定時間發口罩，先來後到，售完為止，一小時前去排隊基本上都一定有，但之後的機率越來越低，也可能排了半天到你的時候剛好賣完了，好處是不需跑兩趟，缺點是要排很久。

李艷秋提及，隊伍裡老人家和外籍移工的比例相當高，看到老人家拄著拐杖，刮風日曬下雨，帶著水壺背包雨傘一站近一小時，真的很為他們擔心；上網申購對他們更是困難重重，尤其他們是高危險群，經常要進出醫院，口罩應該是他們的必要配備，但社會氛圍對老年人非常不友善，網民狂酸他們不願付7元的運費，活該去排隊；如果有人膽敢抱怨幾句，立刻被網民群起圍攻，罵他們不懂感恩，趕快移民，不配用台灣的資源。她說讓人傷感的是，許多年長者是為兒孫來排隊的，既然疫情一時半刻還不能結束，政府在設計1.0、2.0、實名制、超商制、網上購之外，能不能為這些老人家特別設計一個制？比照老人年金發放也好，依重陽節里長請安卡也行，甚至依選舉人名冊把屆齡的老人家找出來，直接把口罩寄給他們，或是到里辦公室領取如何？

「外籍移工是另一個值得關注的現象」。李艷秋指出，前幾天她排隊的時候，前後都是移工，他們沒有「社交距離」的概念，手機一講一小時，而且把口罩解開講話，她不得不站到隊伍外面，後來發現不少人也默默站開，拉大前後的距離；但卻又出現一個問題，藥局外的走道或人行道很窄，藥局為了不影響動線，都要求隊伍儘量靠邊。李艷秋認為，如何讓移工了解「社交距離」，以及灌輸她們防疫的習慣及規範，是要花大功夫，但必須做的功課。

李艷秋表示，指揮中心說要制定「社交距離」，並對違者開罰，她百分百給讚，但是，如果排隊買口罩的現象依然存在，如果對大眾，尤其外籍移工的教育沒有落實，如果老人家及弱勢的口罩供應無法改進，就無法保證排隊群聚不會成為防疫破口。

李艷秋最後表示，當口罩廠單日可產1000萬片，當總統喊出日產2000萬片，當每個月提供美國4、50萬枚口罩，當樂助友邦百萬個口罩，甚至願意捐一萬件防護衣給大陸，都帶給民眾極大的鼓舞，「既然有能力支助他國了，就代表排隊買口罩很快將成為歷史鏡頭了」。

(中時電子報)