由醫療保健股與科技股領軍，隔夜美股大漲逾3%，以及中國官方製造業採購經理人指數（PMI）遠優於市場預期，受此提振，周二香港恆生指數開漲1.89%，為23613.27點。國企股(H股)開漲1.73%，為9564.99點。萬洲國際漲逾7%，領漲藍籌股。重量級藍籌股普遍上漲，友邦保險漲2.93%，騰訊漲2.28%，香港交易所漲2.16%。美團點評去年首度實現全年獲利，股價開漲10%。

(時報資訊)