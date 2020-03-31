「懷舊日曆」寫上傳統當日宜、不宜事項，創意宣導讓人不禁會心一笑。(永康警分局提供／曹婷婷台南傳真）

「懷舊日曆」寫上傳統當日宜、不宜事項，創意宣導讓人不禁會心一笑。(永康警分局提供／曹婷婷台南傳真）

清明節交通疏導。(永康警分局提供／曹婷婷台南傳真）

兒童、清明4天連假將屆，為因應民眾返鄉過節需求，加強各瓶頸路段交通整頓，永康警分局針對轄區內交通要道、車站提早規畫交通疏導計畫，更特製「懷舊日曆」寫上傳統當日宜、不宜事項，創意宣導讓人不禁會心一笑。

永康警指出，永康區2處交流道(大灣交流道、永康交流道)、2處火車站(永康火車站、大橋火車站)及重要樞紐道路【中華路、中山南(北)路、中正南(北)路、大灣路】，規畫交通疏導作為，尖峰時段確實引導管制人車，避免道路壅塞，籲請用路人遵從警察指揮，嚴禁於道路紅線違規停車及併排停車，共同維護行車順暢與安全，讓民眾交通平安順暢，歡度假期。

永康分局長呂世明提醒民眾，因應新冠肺炎防疫，為避免室內群聚感染，台南市納骨塔連假期間不開放入塔祭祖，改採戶外靜態搭棚祭祖，分局已規畫二王公墓、納骨塔周邊道路交通疏導管制，維持現場秩序。清明節連假外出如遇各路段車多壅塞，請用路人遵守交通管制措施及指示牌引導路線耐心行駛，配合員警指揮手勢循序行進。

另也呼籲用路人嚴禁於道路紅線違停、併排停車，保持路口淨空，並再次呼籲行經路口務必禮讓行人；為保障生命安全，切記不要酒後駕車，共同維護行車順暢及安全。警方也將主動連線警察廣播電臺，隨時說明轄區最新交通情報、疏導、替代道路等資訊，做即時路況插播，提供完整用路資訊，供用路人行車參考。

(中時 )