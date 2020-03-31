純網銀即將於今年上路，傳統銀行積極推動數位轉型備戰，亞太電(3682)也積極協助傳統銀行走向智慧銀行新紀元，以AI人臉辨識和視訊系統為核心，建構虛實整合的全方位金融服務平台。

根據市調機構最新數據顯示，數位經濟時代來臨，科技力驅動各項產業快速發展，2025年智慧金融規模上看1.7兆元。由於網際網路成熟，加上智慧手機、平板等行動裝置普及，造就Fintech金融科技興起，金融服務走向數位化已是不可逆的趨勢，加上純網銀即將上路，預期會帶來更多創新、更具彈性的金融服務，而有著分行租金、人力成本、設備、時間等眾多營運包袱的傳統銀行，為了減緩衝擊，紛紛著手加速建置數位分行，走向智慧銀行轉型之路。

亞太電表示，智慧銀行解決方案有效協助傳統銀行數位轉型，結合AI臉辨、視訊系統關鍵核心技術，建構臉辨APP、遠端視訊基礎功能後，將逐步導入線上申請金融業務、ATM刷臉存提款等各式應用，大幅降低臨櫃服務成本。另外，對於實體分行服務品質和安全管控也有所助益，像是VIP迎賓服務，讓行員搶先掌握VIP資訊，對於後續服務時更精準到位，或是臨櫃申辦業務透過臉辨認證，降低行員人工比對風險及成本，成功打造出更完善的銀行服務。

亞太電多元發展AI、ICT、IoT等創新應用服務，持續推動數位轉型，更是業界首家整合「AI視覺辨識」相關應用的電信營運商，成功導入銀行、零售、製造等多元領域，為接下來5G發展奠定根基，未來將持續深耕人臉辨識的技術發展，包括高速大量的辨識能力、即時動態人臉識別、支援多人同時識別等應用導入銀行端，為業者與消費者帶來更具安全與便利性的服務體驗。

(時報資訊)