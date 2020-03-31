美股昨夜持續彈升，日韓股市早盤跟漲偏多，台股今日開9689.62點，上漲60.19點，台積電(2330)發揮穩定撐盤效用，在清明長假效應下，指數衝高就遇到壓力，台股早盤呈現開高震盪的整理格局。分析師表示，清明長假前夕，加上3月營收將陸續公布，多頭選擇謹慎觀望，需持續留意全球疫情的發展，及台積電4月16日即將舉行的法說會。

盤面表現上，台積電今日開高走高，晨盤最高至274元，漲幅約2.4%，市值回升至7兆元之上；鴻海(2317)去年每股賺8.32元，多頭力守高檔，最高曾至70.5元，小漲0.71%；王品(2727)股東會禮品太誘人，1股就能領取2200元餐飲禮券，由於今日是最後買進日，今日股價以漲停板63.9元開出；裕隆(2201)大虧244.65億元將減資36.4%，今日股價跳空以14.7元跌停開出，隨後雖打開跌停，但跌幅仍在9.5%以上；歐美各國紛紛延長封城的時間，民生囤貨概念又起，食品族群中的味全(1201)挾著去年獲利創9年新高，股價直衝漲停、聯華(1229)鎖在漲停板37.25元、佳格(1227)、大成(1210)等紛紛揚升；金像電(2368)外資昨大賣、投信對作大買，今日持續上漲，股價再創新高；東貝(2499)108年度財報難產，今日跳空鎖在跌停5.07元。

分析師表示，在新冠肺炎疫情方面觀察，目前歐洲正處於相對嚴重的區域，美國的感染案例也持續惡化當中，疫情仍為全球關注焦點，對於全球訂單、需求與經濟成長的影響不可小覷，不妨留受惠疫情的伺服器、網通、生技等也是關注焦點。

(時報資訊)