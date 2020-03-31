美國鋁板及不鏽鋼通路大廠大成鋼(2027)去年出貨減少，業績下滑，全年淨利約為18.2億元，年減近7成，EPS 1.49元。董事會已決議，2019年度擬每股配息1元、配股0.2元，共計配發股利1.2元。

大成鋼公布2019年全年經會計師核閱後財報，營收778.74億元，年減約7%，毛利率下滑3.41個百分點至18.34%，營業淨利54.06億元；業外方面，子公司美國大成國際因鎳價避險交易失利，提列476.2萬美元的評價損失等影響，整體業外淨損達22.62億元，整體淨利歸屬母公司業主18.2億元，年減69.85%，EPS 1.49元，低於2018年的高峰5.8元。

大成鋼日前董事會決議，2019年度擬每股配息1元、配股0.2元；以目前股價26.6元計，殖利率約為3.75%。

大成鋼去年業績自高峰滑落，主要受到美國鋁捲板市場供過於求，導致報價持續下滑；不鏽鋼部分，受美中貿易戰加徵關稅影響，抑制客戶使用量。

今年以來仍受上述兩項不利因素影響，大成鋼2020年前2月營收109.62億元，年減23.07%。

(時報資訊)