微星(2377)去年EPS為6.61元，法人估公司今年規畫發放4.2元現金股利，股利發放率為63.5%，略低於往年7~8成的配息率，主要是因應疫情發展變化，2019年毛利率13.16%，為近六年最低。但法人看好今年新的CPU/GPU帶動業績表現，投資法人近期大買微星。

微星認為，Intel在4月將發布第10代的14奈米Comet Lake，此將從2Q驅動營收表現，而AMD則在上半年發表新的GPU，至於NVDA則會在下半年發表新的繪圖卡。這都將是營收的點火器。

法人分析，去年毛利率不如預期的主因：一、礦卡庫存提列存貨跌價損失。二、美貿易戰造成運輸成本增加。三、匯兌走勢不利所致。四、費用率則由8%小幅上升至8.2%，來自因應中美貿易戰投資台灣新產能，及新品行銷、研發費用增加。

今年第一季受新冠肺炎疫情影響，2月中國廠區稼動率明顯下滑，目前3月稼動率已回復至淡季正常水準。短期受惠遠距辦公、上課及娛樂需求，且因應人流管控政策，公司銷售大幅轉向線上平台，目前終端需求仍穩定。另因工廠生產成本增加，加上部分原物料價格小幅上漲，法人估，微星本季毛利率將持續下滑至12.36%，稅後淨利105億元，EPS 1.25元。

(時報資訊)