周麗蘭／雲林報導
為防止疫情擴大、降低病毒傳播的機會，雲林縣府請民眾舉手之勞做防疫，離開醫院時就把口罩丟入醫院的垃圾桶，也呼籲醫院要明顯標示垃圾桶位置。
張麗善表示，防疫的每個環節都重要，不能有缺口，盼民眾發揮公德心，隨手妥善處理自己戴過的口罩，再丟入加蓋的垃圾桶，也保護清潔人員的健康。
她說，進入醫療院所使用過的口罩就醫結束後，不要碰觸口罩表面，直接丟入醫院的垃圾桶，不要再帶回家，以降低社區感染風險，丟棄後要洗手。
若有咳嗽、發燒、咳嗽、打噴嚏等症狀的民眾，先在口罩上噴灑5％濃度的漂白水，再用密封袋或保鮮袋裝著，對折密封後丟入垃圾桶。
張麗善說，一般民眾在家戴的口罩，可以由內向外折疊後，直接丟入垃圾桶。
她也呼籲上班族做到衛福部建議的「辦公室防護7招」，一、每天量體溫；二、盡量走樓梯，遠離人群，若需乘坐電梯，避免直接接觸電梯按鈕；三、辦公室每日至少通風3次，每次20至30分鐘；四、與人保持1公尺以上的距離；五、多喝水、以肥皂洗手；六、鼓勵電子簽核，代替紙本文件傳遞；七、桌機以75％濃度的酒精每日擦拭2次至4次，使用時注意遠離火源。
(中時 )
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