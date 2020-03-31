台65線快速道路尖峰時刻必塞，上月中維修承包商連續兩日在車潮擁擠白天施工，占用車道讓路段塞到爆，讓新北市長侯友宜震怒；公路總局今日在新北市道安會報中指出，未來台64、65將以夜間施工為主，若有日間施工需求，將採避開尖峰時段及維持單向雙車道通行，降低對於交通衝擊與影響。

交通部公路總局第一區養護工程處中和工務段長游旻達表示，上月13日承攬台65線養護工程廠商在板橋到土城路段南下內側清理伸縮縫及洩水孔，造成路段壅塞回堵，工務段接獲通報後立即通知承商撤離，並裁罰承商5000元。

游旻達表示，不料隔天同區域執行同樣養護工作，造成車流壅塞，工務段當時獲報就要求承商30分鐘內撤除，再裁罰3萬元。

游旻達表示，經檢討，未來將規畫台64線及台65線快速公路以夜間施工為主，交控中心傳遞訊息後，也需電話複式通報交控中心主管，並每半點追蹤改善情形，確保指令落實。另工務段每二周與新北市交通順暢小組固定集會，均由副段長以上層級出席，確保交通政策溝通與執行順暢。

顧問林重昌則說，夜間施工因視線問題，施工應該加入侵入交維區的警示系統，只要車輛碰處交通錐，可以提早幾秒提醒施工人員注意閃避。

新北市交通局長鍾鳴時指出，台64、65部分路段相當敏感，路肩不足，若是日間施工除了施工道，警示車也會占用車道，車道只剩半個，未來施工道路必須注意。

(中時 )