麥當勞宣布歡樂送「美味三選一買1送1」活動延長，即日起至4月28日，使用網路訂餐，並輸入優惠碼，大薯、4塊麥克鷄塊以及勁辣香鷄翅3大人氣品項通通買1送1。(圖/摘自麥當勞官網)

麥當勞買1送1好康又來了！歡樂送「美味三選一買1送1」活動延長，即日起至4月28日，使用網路訂餐，並輸入優惠碼，包括大薯、4塊麥克鷄塊以及勁辣香鷄翅3大人氣品項通通買1送1。喜愛薯條、麥克雞塊及雞翅的消費者，可以趁機怒吃一波，活動推出適逢疫情期間，消費者在家就可以享用3大超人氣炸物，因此廣受好評。

新冠肺炎疫情延燒，許多人都不敢外出用餐，台灣麥當勞為了回饋消費者，宣布延長歡樂送「美味三選一買1送1」優惠，加碼30天！即日起至4月28日，凡使用麥當勞「24小時歡樂送」網路訂餐，並輸入優惠代碼「MDS2020」，就可享有大薯、4塊麥克雞塊、勁辣香雞翅三選一「同品項買1送1」的好康，每筆訂單限享一項且一次優惠，此活動僅限麥當勞歡樂送服務，其他外送平台不適用。

此外，麥當勞也與中國信託推出卡友專屬優惠，即日起至6/30止，每週一在歡樂送訂餐，並刷中信LINE Pay卡，滿250元就送LINE POINTS 50點，Uber Eats等第三方平台不適用。週三在麥當勞餐廳刷中信卡，單筆滿99元，還送蛋卷冰淇淋兌換券，刷LINE Pay卡再享LINE POINT 3%回饋。

(中時電子報)