歷時4年耗資近10億元，BMW總代理汎德授權經銷商BMW台北依德在地深耕35年，重新打造的全新「BMW台北依德中和5S全功能展示暨服務中心」於3月底正式啟用。除了全方位的產品展示之外，更是全台第一家「智能車廠」，透過最新智慧服務科技，展現超越客戶期待的嶄新格局。

為持續引進同步全球的高標準硬體與客戶服務，同時強化BMW豪華汽車的品牌形象，BMW經銷網絡再度升級。依德以提供客戶「有溫度的服務禮遇」為宗旨，在新北地區擁有廣大的忠實客戶群，面對數位化環境改變，BMW不斷與時俱進。

BMW台北依德中和5S全功能展示暨服務中心以打造「有溫度的服務禮遇」為宗旨，設置寬敞舒適的賞車空間及客戶休憩區域，挑高明亮的「Driving Gallery」展示多款新世代熱門車款與獨立的BMW i電動車展示空間，搭著透明景觀電梯上到三樓更是精采，首先映入眼簾的是充滿熱血競技氛圍的M跑車展示空間，廊道底部的Luxury Class旗艦車款專屬區域，以溫暖的木質調設計，提供黑卡等級的VIP私密賞車空間。

另一側空間也別具巧思，規劃BMW Art Space藝術空間，除了不定期邀請新銳藝術家作品展出，還會舉辦如品酒會、職人講座等車主專屬活動。逛累了，還可以走進個人獨立包廂，享受頂級天王按摩椅的3D紓壓放鬆，此外還有兒童遊戲區、KTV歡唱室等豐富的休憩設施。

更值得一提的是，台北依德董事長 簡金鎔更是咖啡達人，特別引進價值近60萬元的精品級咖啡機，並邀請到世界冠軍咖啡師吳則霖，為BMW的車迷打造個性化風味的精品咖啡豆，現場服務人員亦積極參與培訓課程並獲得SCA國際精品咖啡協會Barista咖啡師認證，具備咖啡烘培、咖啡淬取、手沖咖啡等專業鑑賞能力，一切從心出發，只為滿足品味獨到的客戶。

(中時 )