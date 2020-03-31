日本喜劇天王志村健在確診感染新冠肺炎4天候不幸病逝。據了解，志村健在日本影劇圈是出了名的老煙槍，而且也有酒國英雄，今年日本冬奧組委會邀請志村健在家鄉擔任聖火傳遞任務，他得知後認為是此生莫大榮耀，立刻戒菸戒酒，準備迎接聖火任務，但是卻因肺炎疫情跨大東奧延期，自己竟然也染上肺炎，讓他帶著遺憾離世。

志村健是東京都東村山市人，2020奧運聖火接力原本預定在7月10日進入東京都，並預計14日傳到志村健的故鄉東村山市。 有感於志村健對日本演藝圈貢獻，東奧組委會決定邀請志村健在家鄉負責傳遞聖火。

志村健在得知消息後相當高興與期待，並認為是此生最大榮耀，因此開始戒菸戒酒，過著規律地的生活培養體力，為的就是準備迎接奧運聖火跑者，他還向友人開玩笑說，「希望到時候還能跑得動。」未料一語成讖，奧運因新冠肺炎延期，志村健自己也感染肺炎而病逝，讓他無法實現這輩子最大夢想，徒留遺憾。

(中時電子報)