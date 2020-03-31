張男的愛車被人用鈍器敲破車窗，玻璃散落車內。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

張姓男子3月27日將愛車停放在西湖鄉1間檳榔攤旁，當時他準備工作，將身上的金項鍊與8萬元現金放在車內，不料卻遭人用鐵製鈍器敲破車窗竊取，張男查看檳榔攤監視器，發現竟然是前同事下的手，氣憤在地方社團PO文要前同事「踹共」，警方表示，目前已鎖定嫌疑人積極偵辦中。

張姓男子PO文附上監視器畫面，指劉姓前同事27日敲破他的車窗，偷走他放在車內的項鍊及現金，要前同事「敢做敢當」出來處理，張男透露，劉男是1年多年前從環保公司離職的同事，當時自己要到隔壁工廠修機具，所以先把財物放車上，不料回來就發現車窗被敲破，東西被偷走。

張男趕緊報警並調閱檳榔攤監視器，驚見竟然是前同事偷東西，他說，自己與劉男沒有糾紛，被偷走的項鍊重約3兩3，市價快30萬元，還有現金8萬元也被偷走。

檳榔攤老闆娘表示，竊嫌曾來探路，問她監視器是不是真的，她回答說是騙人的，可能讓竊嫌以為監視器是假的，才大膽敲車窗行竊，行竊當時她人不在店內。

西湖分駐所所長姜名旂表示，3月27日接獲報案後，員警立即前往現場依規處置，已過濾特定對象積極偵辦中，由於現場查無現行犯，警方待備齊證據，將嫌疑人函送地檢署續行偵辦。

(中時 )