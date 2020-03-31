大陸官方31日公布3月份中國製造業採購經理指數（PMI）回升至52，比上月回升16.3個百分點，遠高於市場預期，帶動A股31日開盤走高。
上證指數31日開盤報2,767點，升20點，漲幅0.73％。截至上午10點28分，報2,766.04點，升18.83點，漲幅0.69％。
深成指開盤報10,008點，升103點，漲幅1.04％；現報10,021.46點，升116.51點，漲幅1.18％。
滬深300指數開盤報3,708點，升34點，漲幅0.93％。現報3,708.08點，上漲33.97點，漲幅0.92％。
創業板指數開盤報1,876點，升16點，漲幅0.87％，現報1,878.68點，上漲18.2點，漲幅0.98％。
各類股普遍走高，煤炭、化工股升逾1％；房地產、金融、電力、水泥、有色金屬、鋼鐵、石油股靠穩；船舶製造股偏軟。
(工商 )
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