（台灣高鐵宣布調降車站商場租金，與店家共同抗疫，並攜手五家餐飲業者在台中站設立「高鐵嚴選 便當市集」，即日起開賣。圖／台灣高鐵提供）

新冠肺炎疫情延燒，台灣高鐵（2633）表示，有鑒疫情正對國內餐旅、觀光產業造成嚴重衝擊，宣布主動調降各車站商場租金25％，與車站商場店家一同攜手對抗疫情、同舟共濟，渡過疫情風暴，後續若疫情持續造成乘車人潮下滑，租金降幅更會同步加大，最多可達45％。

台灣高鐵副總孫鴻文指出，因應疫情影響，公司將採取「階梯式連動」調降租金方式，協助車站商場業者減少金流支出，共同度過營運難關，將以去年同期全線月運量為比較基準，運量每減少達一個區間，租金減免幅度更高，最多達45％，希望支持在地企業共度疫情。

台灣高鐵租金減免並追溯至2月生效，依此方案推算，2月商家底租可調降幅度達25％，換算167家廠商共減免租金約1,250萬元。公司規劃，商家2、3月租金調降金額將於4月初租金計算時一併核算扣抵，協助商家降低營運成本。

此外，台灣高鐵看準防疫期間安心商機，在台中站推出「高鐵嚴選 便當市集」，結合5家知名餐廳，提高食安標準、製成各式美味便當，讓旅客安心外帶，輕鬆享用美食。

五家業者包括与玥樓的廣式燒臘便當、一風堂的日式丼飯、鬍鬚張的台式滷肉飯、高鐵食堂的日式便當以及繼光香香雞推出的台式炸雞便當。

台灣高鐵表示，儘管疫情對高鐵運量及營運收入同樣造成嚴重衝擊，但高鐵公司仍積極實踐企業社會責任，希望發揮領頭羊角色，與站內商家一同度過疫情風暴。

(工商 )