前晚美股收升帶動 恒指開高逾400點 10:402020/03/31 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前晚美股收盤全線反彈，三大主要指數都升超過3％，加上大陸國家統計局31日公布3月份官方製造業採購經理人指數（PMI）遠勝預期，帶動恒指31日大舉開高逾四百點。 恒生指數31日開高438點，報23,613點；國企指數開高162點，報9,564點。截至上午10點20分，恒指報23,501.05點，上漲325.94點，漲幅1.41％。國企指數報9,545.96點，上漲143.79點，漲幅1.53％。 (工商 ) #恒指 #美股 #國企指數 #漲幅 #前晚 也許您會感興趣 推薦閱讀 《美股掃瞄》美股大漲，道瓊指數重返牛市 08:572020/03/27 財經 《美股掃瞄》美股消息面：美上周初領失業金人數暴增300萬 09:432020/03/27 財經 陸港觀盤－大市交投量回落 恒指24,000點見阻力 04:102020/03/28 全球財經 獲利了結賣壓出籠！美股終止3連紅 道瓊下跌915點 05:202020/03/28 財經 美股又崩！台股周一殺多少？2大數字洩密 09:452020/03/28 財經 超猛！謝金河叫朋友搶這檔 結果暴賺1倍 11:322020/03/28 財經 金價單周漲幅 創2008年來新高 22:232020/03/28 財經 NBA》米契爾：確診前晚只睡25分鐘 12:052020/03/29 體育 《美股掃瞄》醫療保健、科技股領軍 美股漲逾3％ 08:362020/03/31 財經 《美股掃瞄》美股消息面：紐約期油一度跌破20美元，創18年新低 09:432020/03/31 財經 財經熱門新聞 口罩3.0快來了 不必預購直接到超商插卡領貨 - 即時 - 工商 就剩明天！58元買王品1股 爽拿2200元餐券 - 財經 全球經濟衰退成定局 晶圓廠將掀關廠大潮 - 財經 快了…台股下波屠殺！專家爆散戶撿槍時機 - 財經 青安房貸利率跌破1％ 買房好時機？小心成經濟泡沫亡魂！ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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