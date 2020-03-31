前晚美股收盤全線反彈，三大主要指數都升超過3％，加上大陸國家統計局31日公布3月份官方製造業採購經理人指數（PMI）遠勝預期，帶動恒指31日大舉開高逾四百點。

恒生指數31日開高438點，報23,613點；國企指數開高162點，報9,564點。截至上午10點20分，恒指報23,501.05點，上漲325.94點，漲幅1.41％。國企指數報9,545.96點，上漲143.79點，漲幅1.53％。

(工商 )

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