潤泰新（9945）昨（30）日晚上對外公告去年財報及股利配發政策，由於2019年營收和EPS飆出史上新高，EPS達9.35元，破歷年紀錄，董事會也大手筆豪爽配發股利，包括現金股利1元和股票股利5元總計6元，雖然盈餘配發率只有64％，不過也是歷年最大手筆；今（31）日一開盤，投資人紛紛買單，股價狂飆直攻漲停，躍居盤面焦點。

潤泰新昨天公布2019年全年經會計師核閱後財報，累計營收高達172億5793萬元，刷新史上新高；營業毛利36億1203萬元，毛利率20.93%，營業淨利18億9924萬元，營益率11.01%，稅前盈餘100億1046萬元，本期淨利95億8612萬元，淨利歸屬母公司業主90億6795萬元，年增率-8.7％，EPS高達9.35元，也創下史上新高。

潤泰新去年營收和獲利飆高，主要是房地產本業銷售旺，加上轉投資南山所享有的獲利貢獻，因此繳交出亮眼的成績單。

至於潤泰新在2013年的EPS有29.03元，潤泰新表示，這個數字則是依當時實施IFRSs認列公允價值在帳上，所呈現的數字；如果還原未納入IFRSs公允價值之後，全年EPS則是4.68元。以2019年EPS高達9.35元而言，已刷新歷年史上新高紀錄。

潤泰新董事會昨天決議，將配發現金股利1元和股票股利5元總計6元，是歷年最大手筆；但是，盈餘配發率只有64％。

潤泰新表示，主要是新冠肺炎疫情持續延燒全球，投資環境出現許多變數，再加上潤泰新手上開發案有不少，因此仍需適度保留一些現金在手上，現金股利配發比率也相對較低。

潤泰新表示，目前手中開發案還有「南港之心」都更大案、台北市多筆都更案必須投入開發成本，加上疫情持續延燒使得全球市場增添變數，在「現金為王」策略下，董事會決議保守配發股利，因此現金只發放1元、股票則配發5元，總計6元。

潤泰新今天開盤後即飆出漲停價38.2元，漲幅高達9.93％。依今天股價計，殖利率達15.7％。

潤泰新也由於即將配發股票股利5元，因此新董事會決議，2019年度盈餘轉增資發行新股達50.16億元。發行後，潤泰新股本將因此從目前的100.33億元，擴大為150.49億元。

(工商 )