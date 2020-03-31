世界衛生組織高級顧問艾沃德（Bruce Aylward）接受港媒訪問時，因被問及台灣時疑似斷訊，引發爭議，再次引起外界關注台灣參與世界衛生組織。對此，美國國務卿蓬佩奧表示，美國國務院將遵守總統川普剛簽署的「台北法案」，竭盡全力幫助台灣在世界衛生組織發揮「合適的作用」，為該法通過後美國務卿首次表態。

世界衛生組織高級顧問艾沃德接受港媒訪問時，因被問及台灣時疑似斷訊，引發爭議，再次引起外界關注台灣參與世界衛生組織。

據美媒《美國之音》報導，蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，美國國務院將幫助台灣「以適當的角色」幫助台灣參與世界衛生組織（WHO），並表示美國支持台灣以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA）。

身為美國首席外交官，蓬佩奧也表示國務院將「完全遵守」間稱為「台北法案」的「2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（TAIPEI Act），此一法案在美國兩黨支持下通過，川普也於26簽屬使之成正式法律。蓬佩奧在電話圓桌會議上對「台北法案」表示，「我們認為這很重要，也很高興看到這份法案從國會中通過，並在上周放在總統辦公桌上」。

這項新通過的美國法律規定，美國應在適當情況下，説明臺灣加入一切不需要國家身分加入的、且美國是其中成員的國際組織，並且説明臺灣在其他適當的國際組織獲得觀察員地位。

至於台灣參與WHO相關問題，世界衛生組織先前罕見分別以「台灣」及「台灣的」（Taiwanese）名稱發表正式聲明，稱台灣參與資格取決於世衛會員國，而不是世衛組織工作人員；且世衛組織正與所有衛生部門密切合作，包括「台灣的」專家。

關於「台北法案」，淡江大學副教授、中華戰略前瞻協會理事長李大中表示，該法案具體實踐程度仍要看美國行政部門的決心，而5月份的世界衛生大會，台灣有無可能以觀察員身分參加就是一個重要試煉。

(中時電子報)