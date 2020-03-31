國民黨主席江啟臣上午率黨務主管前往桃園慈湖陵寢獻花，向總裁蔣中正謁陵。(國民黨文傳會提共)

為紀念國民黨總裁、先總統蔣中正先生逝世45週年，國民黨主席江啟臣今 (31)日上午前往桃園慈湖陵寢獻花致敬，包括祕書長李乾龍、政策會執行長林為洲、行管會主委邱大展、黃復興黨部書記長韋渝惠等黨務主管、立法院黨團書記長蔣萬安、多位中常委、黨籍立委以及桃園鄉親陪同謁陵。

江啟臣接受媒體聯訪時表示，4月5日是中國國民黨總裁、前總統蔣中正先生逝世45週年，他上任主席以來，第一次以主席身分來謁陵，一方面紀念，另方面也是緬懷。他強調，當前國民黨處境，我們必須趕快進行改革工作，重新得到更多人民支持與信任，相信這是總裁對所有黨員同志的期待，因此，我們要緬懷總裁的精神，繼續向前走，繼續努力。

有關前行政院長郝柏村昨天過世，江啟臣表示，我們第一時間表達哀悼之意，郝前院長對國家有非常多的奉獻，一生戎馬、捍衛國家、保護國家、建設台灣，郝前院長留下的功績，大家都永遠緬懷在心，也是國民黨從政同志中，非常令人景仰的前輩，「我們都非常哀傷！」

江啟臣指出，他第一時間即聯繫郝龍斌前副主席，可能這段時間家屬比較忙，也不希望人家打擾。我們會再擇時間，在適當時機，且家屬允許的狀況下，前往悼唁，並表達慰問，黨中央也會盡全力協助後續治喪事宜。他感慨，郝前總長、王文燮將軍這幾天離世，令人非常不捨，他再次表達哀悼之意。

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(中時 )