蕾拉表示已跟孫生交往1年多，目前同居。(取材自蕾菈IG

中東混血網紅「蕾菈」，除了身材火辣之外，她的聲音跟五官都超像鐵肺歌姬鄧紫棋，因此有「小鄧紫棋」封號，而目前她以網紅團體「反骨男孩」成員身分活動中，人氣相當高，是眾人心目中的性感女神，她私下雖然開放，但一直沒有定下來的對象，沒想到昨(3/30)蕾菈貼出新影片，竟公開自己脫單，對象還是經常在電視上出現的公眾人物。

蕾菈堪稱網紅圈發電機，然即使傳過眾多緋聞，但有過一次婚的她始終沒有「訂下來」，而她近來跟曾在演藝圈發展的同團成員孫生相當親近，但兩人始終沒認戀，直到昨天她在YouTube上傳新影片，以「沒錯，他是我的男朋友」為題，公開了戀情，一開頭就表示正煮早餐給男友吃，坦言其實已經在一起一年多，偶爾會發IG，但大家似乎都沒有發現，至於如今公開脫單，是否擔心會被退訂？她則說相信粉絲，「愛我的粉絲其實都滿能接受我的全部」。

蕾菈更坦言，目前跟男友同居中，表示互動其實沒有特別隱瞞，但「大家好像不太相信」，至於男友身分，蕾菈說對方是公眾人物「其實大家都認識」，而且很常出現，還嬌羞告白如果未來在一起時間夠長，不排斥再有「愛的結晶」，之後上樓喊男友起床，只穿一條內褲睡覺的男方一翻身，竟是曾擔任知名綜藝節目班底的孫生。

蕾菈甜喊「BB」起床吃早餐，孫生一睜眼看見鏡頭大傻眼，直呼：「要拍要說啊」，接著發現身旁的床單上有紅色污漬，還念了蕾菈「你不要把經血弄到床上」，蕾菈則回：「那是你昨天自己愛闖紅燈」，曝光了辛辣房事，而兩人之後下來用餐，互動甜蜜，還索吻成功，蕾拉也告白，遲遲不公開的原因是擔心團員的看法，還讚男友孫生看似花心，但對她很專情，孫生也承諾自己已經改變「你們都看得見的，這一次」，還說感情的事情，就是如此自然地發生的，然兩人公開戀情一事，有不少網友認為只是提前的愚人節玩笑而已，等著看後續。

蕾菈認戀孫生

(中時電子報)