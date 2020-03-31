四川涼山州西昌市馬鞍山方向的森林大火已連燒3日，市委宣傳部周一（30日）指，目前森林火災由於風勢較大，蔓延迅速，並已逼近西昌市區。目前，市公安局正在撤離西昌學院南校區至海河1號、馬道液化氣站5公里內所有居民。據了解，山火至今已造成了18名救火人員犧牲。

據報導，市委宣傳部指出，山火已經蔓延至瀘山，西昌市也立即啟動應急預案，州、市相關部門已第一時間前往現場救火，另也有專業撲火隊伍300人、應急民兵700人參與撲救，暫時無人傷亡。西昌市公安局周一下午宣布，為保障消防救援隊伍的暢通，市區分路段實施緊急交通管制，部分路段禁止一切社會車輛通行，直至另行通知。

山火逐漸逼近市區，市天空被大火染得通紅，全城被黃色煙霧籠罩，空氣中也瀰漫着樹木燃燒後的焦味，灰燼四處飄散。一名唐姓市民表示，原本今日下午都在家看電視，但突然聽到樓下有人大叫「着火了」，便到窗前察看，發現外面已經濃煙滾滾。目前，唐男已決定帶家人去昭覺縣的親戚家避難。

(中時 )