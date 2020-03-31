中華民國彩券販賣人員職業工會全國聯合會等6大團體，今天在台中市議會民進黨團召開記者會，感謝立委黃國書、張廖萬堅為全國1600多位運動彩券經銷商，如「及時雨」向體育署爭取3、4、5月份人事或租金擇一補貼每月1萬元的紓困方案，後續再採滾動式檢討。

中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇說，彩券6大團體感謝立委黃國書及張廖萬堅伸出援手，在教育部專案報告中，提出業者經營窘境要求體育署提出紓困方案，針對人事或租金擇一補貼每個月1萬元；運彩商會特提供KOBE 記念藍球60個，希望南澳三星國小藍球隊效仿黑曼巴科比，不屈不撓的精神來培養更多台灣之光。

立委黃國書指出，運彩經銷商是運動產業弱勢中的弱勢，上週提出質詢獲得體育署善意回應提出紓困方案，3、4、5月分補助每位經銷商每月1萬元，在人事或店租補助；不要台灣正要起步的運動產業受到打擊，協助全台1600家運彩經銷商度過難關，如果疫情未改善6月分還有另一波紓困方案。

張廖萬堅說，疫情衝擊運彩經銷商，造成懸崖式的下滑，政府應輔導未來運彩除在運動產業外，還可在電競產業上；1600戶全是個體戶，政府應多關注。除運動彩券經銷商外，還有全台5500多家的台彩及刮刮樂經銷商，財政部及台彩公司亦應提出相關紓困方案。

中華民國彩券權益推動聯盟、中華民國彩券經銷人員權益聯盟等單位，會中建請財政部基於保護經銷商的立場，比照一線防疫處所，統一購買口罩、酒精等房防疫用品提供給經銷商；希望提供行政院版的紓困貸款及補貼經銷商房租、水電等方案，在新冠肺炎疫情衝擊下協助業者度過經營困境。

(中時 )