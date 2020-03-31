檢警當初在富商吳承霖住處查到大批現金。（本報資料照）

嘉義地檢署偵辦吳承霖、陳玟叡夫妻百億地下匯兌案，查出吳等7人自2017年12月起經手的地下匯兌高達124億餘元，並追出吳承霖等人涉嫌與大陸博弈網站經營團隊勾結，藉由不實合約將約1億254萬多元的賭博特定犯罪所得匯回國內，涉及洗錢，今31日嘉義地檢署一口氣起訴22人，將地下博奕網站成員和吳承霖等人，分別依賭博罪、違反洗錢防制法等罪嫌提起公訴。

檢方在偵辦吳承霖等地下匯兌案時，查出有多個大陸地下賭博網站涉入其中，起訴書指出，自2016年9月起，郭姓、周姓等嫌犯以通訊軟體WhatsApp作為聯繫群組，共同經營「易利娛樂」賭博網站，由該網站介接「時時彩」等供註冊會員下注，會員綁定大陸銀行金融帳戶後，以快匯寶、支付寶、財付通及微信等第三支付方式儲值點數，參與易利娛樂網路的賭博，若輸注則由儲值點數扣除，贏注則向賭博網站申請退款後將剩餘點數轉換現金匯入申設會員時綁定的銀行金融帳戶內，以此方式公然賭博。

另王姓嫌犯和林姓嫌犯分別為天橙公司和天翊公司負負責人，主要經營「亞信娛樂」博弈網站，在台以月薪3至4萬元加計獎金方式，雇用徐姓等多名員工，在境外不詳處架設網站，邀集大陸地區不特定賭客上線投注「重慶時時彩」、「VR賽車」等真人遊戲、電子遊戲、棋牌遊戲、捕魚遊戲及體育競技遊戲等，以彩票項目為例，係招募大陸地區賭客投注中國大陸各省分地方彩券，投注3星、4星、5星，每注投注金額由人民幣1元至1萬元不等，賭客再以支付寶或微信平台充值下注或提現，同樣涉及賭博。

至次吳承霖等7人涉犯洗錢防制法等部分，起訴書指出，吳宗霖等人與通緝中的田姓、林姓和黃姓嫌犯，為將億利公司、艾聖公司、信騰公司、新緻公司、天橙公司及天翊公司經營的「易利娛樂」、「亞信娛樂」博弈網站賭博特定犯罪的境外獲利匯回國內，吳承霖與通緝中的黃文鴻以香港LELIYUAN公司等公司名義，委託億利公司等以合作網路行銷、廣告規畫設計等名目，製作不實合約，再透過偽造的國外公司收據，分批以美金5萬9960.27元至29萬9962.5元不等金額，陸續匯入上開億利公司等公司設於聯邦銀行嘉義分行等帳戶，以營造合法收入假象。

之後億利公司等負責人及會計人員，再將不實交易及外匯往來，填製各該公司會計憑證並記入帳冊，以此方式，合計將美金共333萬9216.74元，換算台幣約1億254萬7346元的賭博特定犯罪所得匯回國內，檢方據此認定是洗錢行為，今將相關涉案人起訴。

吳承霖夫妻還涉嫌地下匯兌124億案，去年12月已被依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法提起公訴，另共犯主嫌黃文鴻也早就被通緝，檢調更進一步查出此犯罪集團利用名車及高鐵從台北運送數十億洗錢資金到嘉義藏匿。

(中時 )