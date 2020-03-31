在沙俄兩國聯手增產油價流血成河，西德州原油期跌到1字頭，再觸及19.27美元/桶，但在美國總統川普與俄羅斯總統普丁於30熱線共商油價一事後，油價呈現強彈走勢，也帶動在台股交易連動油價的元大S&P原油正2今（31）日早盤強彈16％以上，來到2.97元，另街口布蘭特油正2也勁揚超過11％，股價來到4.02元。

國際油價近來跌跌不休，一度跌至18年新低，受到川普與普丁展開熱線商討協議油價問題，讓低迷的油價有望獲利喘氣反彈等消息激勵，西德州原油今日盤中彈升至21.74元，大漲近8％，另布蘭特原油也彈升至27.4元上漲約4％。

由於國際油價強彈，在台股交易的原油ETF也同步大漲，除了元大S&P原油正2強彈16％以上，早盤股價來到2.97元，另外，街口布蘭特油正2也勁揚超過11％，股價來到4.02元，另外1倍的元大S&P石油股價重返10元之上，來到10.07元上漲2.86％。

(工商 )