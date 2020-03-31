中國人民銀行貨幣政策委員會委員馬駿表示，受新冠病毒疫情影響，大陸2020年國內生產總值（GDP）增速很難實現6％的目標，建議官方今年不再設定GDP增長目標，否則可能會綁架宏觀政策，最後被迫搞「大水漫灌」。

中國經濟網報導，馬駿近日出席一場線上座談會時指出，大陸今年要保持原來預計的6％GDP增長速度不可能，實現4％至5％增速的難度也很大。他認為，「有很多經濟學家預測中國經濟增速可能降到2％多、1％多等等」，這些情況都有可能，因為最後對經濟的影響主要取決於歐美疫情的發展。

他續稱，鑑於目前中國經濟面臨的巨大不確定性，建議今年不再設定GDP增長目標。如果確定了具體的GDP增長目標，到底要用多少財政資源和金融資源來刺激經濟，才能達到目標，這是不可預測的。

馬駿分析指，如果確定一個不切實際的GDP增長速度，地方政府的反應往往就是大推基建，大舉投資。但實際上這些基建投資一般都是資本密集型，對解決就業問題、失業後的民生問題短期內沒有什麼幫助。

(工商 )