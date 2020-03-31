新冠肺炎疫情緩和，大陸國家衞健委通報，截至周二（31日）淩晨，大陸累計確診病例81518宗、3305人死亡。大陸工程院院士、國家衞健委高級別專家組成員李蘭娟周一（30日）晚接受官媒採訪，指目前大陸已經基本控制住疫情，公共環境也進行消毒，市民可理解為不用長期跟它（新冠病毒）相處。

李蘭娟表示，要繼續及時發現社區是否還有遺漏的個別感染者，不能讓病毒出現小範圍蔓延，發現和隔離傳染源，對疫情非常重要。此外，還要加快疫苗的研發，她指新冠病毒並非想像中那麼簡單，它的毒傳播性很強，特別是已出現全球大流行的情況，只要外國沒有徹底地清除，大陸就有被輸入傳播的危險。

李蘭娟又指，大陸要一方面復工復產，不影響經濟發展；也要嚴防死守，對可能來自感染地區的人、有過接觸的人進行醫學觀察或檢測。她稱目前要做好與新冠病毒長期相處的心理準備，對入境的旅客及時檢測、及時發現、及時隔離，及時治療，這樣大陸其他地區的人還是安全的。

(中時 )