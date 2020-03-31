由於新冠肺炎(COVID-19)疫情，全球各產業都遭受了程度不一的衝擊，需要緊急應變以因應疫情的發展。有鑑於目前電信網路面臨前所未有的大量需求，歐盟已於上週要求網飛(Netflix)、亞馬遜(Amazon)和 YouTube 等公司盡可能以最有效率的方式使用網路，對此Netflix在義大利、西班牙調降當地網路流量 25%。如今這項政策也已實施在台灣地區，時間預計為期一個月。而 Netflix 用戶可不用擔心，觀影品質確定不會受到影響。

Netflix 在官方部落格指出，為因應歐盟政策，他們研發出調降網路流量 25% 但不影響觀影品質的方法，已率先運用在疫情衝擊較大的義大利、西班牙地區(因這兩國都進行全國封城、全員居家檢疫，拉升了當地網路用量的需求)，並隨後擴大部署到歐洲其他地區和英國。而與官方確認後，調降網路流量 25% 的措施也已經在亞太地區實施，包括台灣、菲律賓、印度、澳洲、紐西蘭。台灣地區已經在 3 月 30 日晚間 23:59 開始實施，為期一個月。換句話說，整個四月都會受此限制影響。

不過 Netflix 澄清，調降網路流量 25% 的政策並不會影響觀影品質。Netflix 會員仍可享受方案購買的影片畫質：超高畫質 (UHD 2160p，月費 NT$390)、高畫質 (HD 1080p，月費 NT$ 330) 或標準畫質 (Standard Definition 520p月費NT$ 270)。

Netflix 內容發佈部門副總裁 Ken Florance 指出，在正常的狀況下，Netflix 每支影片的每種畫質都有許多（有時多達數十種）不同的串流。在接下來 30 天，在歐洲境內，他們所做的就是移除每種畫質中的最高頻寬串流。若當地使用者關注畫質，或許會留意到每種畫質有略微下降的現象，但使用者仍然享有當初購買的畫質等級。

(中時電子報)