基隆市府防疫演習加強隔離流程宣導，並設置社區大門來實際演練。（吳康瑋攝）

基隆市府防疫演習加強隔離流程宣導，並設置社區大門來實際演練。（吳康瑋攝）

基隆市府防疫演習加強隔離流程宣導，並設置社區大門來實際演練。（吳康瑋攝）

基隆市府防疫演習加強隔離流程宣導，實地演練有人員遇探視隔離者的狀況。（吳康瑋攝）

基隆市政府31日上午由市長林右昌擔任指揮官，邀請中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中及新北市長侯友宜出席，現場進行「社區人員管制事項」等演練，不僅對進出社區及共用空間的加強檢疫，更宣導居家檢疫人員該遵守的居家檢疫事項。

針對市議員宋瑋莉呼籲政府加強宣導衛教及居家隔離、檢疫的流程，現場也對此加強流程的演練。基市府現場擺設隔離者社區的立牌等來實地演練隔離者的隔離流程，一開始會先派衛生局人員前往對其說明居家隔離注意事項及協助設定防疫手機等，現場確認該個案的居家前側、後側範圍，並要求手機保持通話，基隆市府人員強調，若該隔離人員離開隔離區域，將會處以新台幣20萬至100萬元的嚴重罰鍰。

市府也強調，遭隔離的人員絕對不可以擅自就醫，若有就醫需求，必須連續衛生局人員，前往協助就醫，若有特別生活起居問題可以打給基隆居家隔離檢疫中心，若是下班時間也可以撥打1922，並且受隔離者也可以獲贈市府的暖心關懷包，其中包括口罩、酒精及食糧等，若違反嚴重傳染病防治條例者，將從重裁罰。

(中時 )