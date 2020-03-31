近來因疫情問題，普遍民眾除戴口罩、勤洗手外，同時降低出遊、聚會等，以減少疫情感染的機率，使待在家以3C為伴的時間變多，造成近視度數驟增的潛在危機。根據大學眼科集團調查，與去年同期相比，今年6～15歲學童配鏡人數激增近6成，在預防疫情之外，視力保健刻不容緩。

眼科醫師黃宇軒說明，學童的近視速度成長很快，一旦近視就很難回復到原來的狀態，再加上平時如果有生活用眼習慣不佳的問題，短短一個月，就有可能造成視力快速加深，故定期養成視力檢查，為保護眼睛的首要關鍵。

而定期檢查不僅是看視力變化，更應同步追蹤「眼軸長」跟「遠視儲備量」。黃宇軒解釋，一般而言，孩子出生時，由於眼球還小，眼軸較短，一般都有遠視，隨著眼球成長發育，眼軸增長，遠視慢慢減少才逐漸發展成正常視力，然而當遠視儲備量提早用光，近視就可能提早發生， 而越早近視就越容易發展成高度近視。

不過，如孩子已有近視狀況產生，家長也不必過於擔憂，黃宇軒指出，只要積極配合治療、正確矯正，即可避免高度近視的發生。目前對近視控制比較有效的角膜塑型片已施行多年，其透過晚上睡覺時配戴，溫和改變角膜弧度，在周邊視網膜影像產生正視或輕度近視狀態，減緩眼軸增長及度數增加的速度，白天不用戴眼鏡也可以維持清晰視力，在運動或學習上都更加便利安全。

雖然目前已有許多方式可以減緩近視度數增加，但若能更早開始養成定期視力檢查的習慣，就可以在近視之前及時介入治療，更有效的降低高度近視發生率。因此，黃宇軒建議，家長平常除了需注意小孩的用眼習慣，更應積極配合醫師定期回診追蹤，即時記錄長期觀察，才是守護孩子視力的最佳方法。

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(中時電子報)