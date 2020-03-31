財政部臺北國稅局表示，今年辦理108年度綜合所得稅結算申報，民眾可就近到四大超商的多媒體資訊機(KIOSK)列印「綜合所得稅課稅年度所得及扣除額資料查詢碼」，不用到國稅局排隊等候列印查詢碼，尤其在新冠肺炎疫情未解除期間，大大降低群聚風險。

該局說明，以往民眾多因家中電腦無讀卡機設備，仍須至國稅局使用電腦或改採臨櫃申請查詢碼下載所得及扣除額資料。為解決民眾無讀卡機問題，今年綜合所得稅結算申報新增查詢碼取得方式，民眾可就近至統一超商(7-11)、全家、萊爾富、來來(OK)四大超商多媒體資訊機列印「查詢碼」，操作方式簡單，省時又方便。

臺北國稅局指出，民眾只要持有內政部核發的「自然人憑證」或已申辦「健保卡網路服務註冊」的健保卡及密碼，即可就近利用超商的多媒體資訊機列印查詢碼及戶號，即使沒有讀卡機也可以在家上網報稅。民眾取得查詢碼及戶號後，至財政部電子申報繳稅服務網，點選108年度綜合所得稅電子結算申報繳稅系統Web線上版(若使用離線版須先下載軟體至桌面)，再以「身分證字號+戶號」登入，透過從超商取得的「查詢碼」下載所得及扣除額資料，經核對無誤並按指示操作上傳即可完成報稅。

(時報資訊)